السيسى: ما تحقق من إجراءات لمواجهة كورونا يدعو للاطمئنان

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة فيروس كورونا.وقال السيسي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "علي ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار ڤيروس (الكورونا)، أجد أن ما تحقق حتى الآن جيد ويدعو للاطمئنان".وأضاف: "وهذا وإن دل فهو يدل على جدية وتكاتف كافة أجهزة الدولة والمواطنين.. ولذلك أهيب بالجميع الاستمرار بجدية وحزم في تنفيذ هذه الإجراءات حتى نعبر هذه الأزمة ونحفظ وطننا وشعبنا العظيم".