السيسى: ما تحقق من إجراءات لمواجهة كورونا يدعو للاطمئنان
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 03:30 م
تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة فيروس كورونا.
وقال السيسي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "علي ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار ڤيروس (الكورونا)، أجد أن ما تحقق حتى الآن جيد ويدعو للاطمئنان".
وأضاف: "وهذا وإن دل فهو يدل على جدية وتكاتف كافة أجهزة الدولة والمواطنين.. ولذلك أهيب بالجميع الاستمرار بجدية وحزم في تنفيذ هذه الإجراءات حتى نعبر هذه الأزمة ونحفظ وطننا وشعبنا العظيم".
وقال السيسي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "علي ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار ڤيروس (الكورونا)، أجد أن ما تحقق حتى الآن جيد ويدعو للاطمئنان".
وأضاف: "وهذا وإن دل فهو يدل على جدية وتكاتف كافة أجهزة الدولة والمواطنين.. ولذلك أهيب بالجميع الاستمرار بجدية وحزم في تنفيذ هذه الإجراءات حتى نعبر هذه الأزمة ونحفظ وطننا وشعبنا العظيم".