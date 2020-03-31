محافظ أسيوط يقود حملة تعقيم وتطهير للتأمين الصحي

قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء، حملة تطهير وتعقيم عيادات إقليم وسط الصعيد للتأمين الصحي ومستشفى المبرة والرمد ومبنى الديوان العام للمحافظة، بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط.جاء ذلك ضمن حملة المحافظة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها على أن يتم استمرار أعمال تعقيم باقي المنشآت الحكومية والعامة ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.جاء ذلك بمشاركة المهندس المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والدكتور سامي الشريف مدير عام التأمين الصحي لمنطقة وسط الصعيد والدكتور أيمن منصور مدير مستشفى المبرة بأسيوط.واستهدفت الحملة تعقيم وتطهير مدخل الديوان العام للمحافظة ومداخل المحافظة والبوابات الرئيسية ثم انطلقت لتعقيم مبنى عيادات فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي وجميع أقسام المبنى ثم واصلت الحملة جهودها بتعقيم مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي وسيارات الإسعاف وأقسام المستشفى والاستقبال والعيادات الخارجية وتم تعقيم المدخل والعيادات الخارجية وأقسام المستشفى، ثم استكملت الحملة أعمالها برش وتطهير مستشفى الرمد التابعة لمديرية الصحة، وتم تعقيم البوابات والمداخل والأقسام باستخدام معدات وماكينات الرش والتطهير التابعة لشركة مياه الشرب.وأعلن محافظ أسيوط عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات وبمشاركة وتكاتف كافة الجهات لانجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات باتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة، بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات مناشدًا كافة المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بفيروس كورونا من مصادرها الرسمية المعتمدة ممثلة في وزارة الصحة أو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وعدم نشر أية معلومات مغلوطة أو شائعات قد تضر بمصلحة الوطن وتؤثر على السلم العام في المجتمع.كان محافظ اسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.ويهيب المحافظ بالمواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها واطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.