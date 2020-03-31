«التعليم» تصدر قرارًا مهمًا بشأن تفاصيل امتحانات أبناؤنا في الخارج

تفاصيل امتحانات أبناؤنا في الخارج









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أما في الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي يدخل الطالب علي الموقع المخصص لأبناؤنا في الخارج ويقوم بمعرفة تفاصيل البحث وطباعته ورقيا ثم يقوم بأدائه وتسليمه للسفارة أيضا.

سمحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قرار وزاري أصدرته اليوم لإعلان تفاصيل الدراسة في المرحلة المقبلة بأداء البحث ورقيا وتسليمه للسفارة.وقالت الوزارة في قرار وزاري لها عن تفاصيل امتحانات ابناؤنا في الخارج أن من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني الابتدائي سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب حتى 15 مارس.