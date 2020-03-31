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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة كفر الشيخ تصنع كمامات طبية وتعبئ الكحول الإثيلي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:37 م
الدكتورعبد الرازق
الدكتورعبد الرازق دسوقي،
عمرو الشامي
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ترأس الدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، إجتماع مجلس الجامعة بحضور السيد الوزير اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ونائبا رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة الأستاذ مصطفى رزق وأعضاء المجلس.

بداية وجه، رئيس الجامعة، التحية والتقدير لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة التمريض والإداريين بالمستشفيات الجامعية على الدور الذي يقومون به خلال هذه الفترة الإستثنائية، وكذلك التحية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفريق عمل IT والتعليم الإلكتروني في تنفيذ وتفعيل وإنجاح منظومة التعليم عن بعد مشددا على استمرار التواصل مع الطلاب بكافة الوسائل خلال الفترة المقبلة.

وأكد دسوقي، أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي محافظة كفر الشيخ كونها بيت الخبرة الداعم لمشروعات التنمية في المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات للارتقاء ودعم وتنميه المحافظة موجهًا الشكر للواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ على دعمه للجامعة.

وقررالمجلس تصنيع "الكمامات" الواقية الطبية في مركز أشغال الطالبات بكلية التربية النوعية للأطقم الطبية وللعاملين في المستشفيات الجامعية توفيرًا للمال العام.

كما أعلن محافظ كفر الشيخ تزويد كلية التربية النوعية بماكينة حديثة للتصنيع، فضلا عن توفير عبوات بلاستيكية لتعبئة مطهر الكحول الإيثيلي في كلية الصيدلة.
جامعة كفر الشيخ تصنع كمامات طبية وتعبئ الكحول الإثيلي
جامعة كفر الشيخ تصنع كمامات طبية وتعبئ الكحول الإثيلي
جامعة كفر الشيخ تصنع كمامات طبية وتعبئ الكحول الإثيلي
جامعة كفر الشيخ تصنع كمامات طبية وتعبئ الكحول الإثيلي
جامعة كفر الشيخ تصنع كمامات طبية وتعبئ الكحول الإثيلي
جامعة كفر الشيخ تصنع كمامات طبية وتعبئ الكحول الإثيلي
جامعة كفر الشيخ تصنع كمامات طبية وتعبئ الكحول الإثيلي
جامعة كفر الشيخ تصنع كمامات طبية وتعبئ الكحول الإثيلي

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