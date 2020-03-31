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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مبادرة بكفر الشيخ لتوزيع الخضروات على المواطنين بسعر الجملة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:31 م
مبادرة بكفر الشيخ
مبادرة بكفر الشيخ
عمرو الشامي
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دشن شباب مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، مبادرة تحت اسم "خير شباب بلطيم" للوقوف بجانب الأهالي في أزمة فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بتوزيع "شنط غذائية" علي المتضررين من الأزمة، والتعاقد مع التجار من أجل أخذ الخضروات منه وبيعها للمواطنين بسعر الجملة لمواجهة من يقومون برفع الأسعار إستغلالا للوضع، فضلا عن قيامهم بحملات لرش وتطهير الشوارع كإجراء إحترازي لمواجهة الفيروس.

بداية قال حافظ الشبة، أحد أعضاء المبادرة، إن مبادرتهم قد ولدت من رحم الأزمة، علي يد مجموعة من الشباب المحب لبلده والبعيد تماما عن أي انتماءات حزبية أو دينية، وتهدف المبادرة إلي الوقوف بجانب أهل بلطيم في ظل تلك المحنة، وذلك بمحاولة منع إستغلالهم من جشع بعض التجار والذين استغلوا فرصة عدم إقامة أسواق بسبب كورونا وقاموا برفع أسعار جميع السلع، فقمنا بالإتفاق مع بعض التجار المحترمين بأخذ الخضروات منهم وبيعها للمواطنين بسعر الجملة.

وأضاف الشبة، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه أيضا قد تم تنظيم حملات رش وتطهير لكافة شوارع بلطيم، وذلك بالتعاون مع هاني يوسف، رئيس المركز، فضلا عن التوعية المستمرة للمواطنين لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، ومطالبتهم بإلتزام منازلهم قدر الإمكان حتي تنتهي الأزمة.

وأوضح عبدالحميد الجندي، عضو في المبادرة، أنه قد تم توزيع مايقرب من 200 شنطة غذائية علي المتضررين من أزمة فيروس كورونا وخاصة أسر العمالة الغير منتظمة، لما لحقهم من ضرر بالغ جراء تلك الأزمة، لافتا أنه سيتم إزدياد عدد الأسر المستفيدة خلال الفترة القليلة المقبلة وأن العدد مرشح للزيادة.

ووجه الجندي، الشكر لشباب بلطيم لمشاركتهم في المبادرة للوقوف بجانب بعضهم البعض في الأزمات، وهو ما يعزز المشاركة المجتمعية، ويفتح أفاقا جديدة لتفريغ طاقات الشباب في شكل مفيد للمجتمع.
مبادرة بكفر الشيخ لتوزيع الخضروات على المواطنين بسعر الجملة
مبادرة بكفر الشيخ لتوزيع الخضروات على المواطنين بسعر الجملة
مبادرة بكفر الشيخ لتوزيع الخضروات على المواطنين بسعر الجملة
مبادرة بكفر الشيخ لتوزيع الخضروات على المواطنين بسعر الجملة
مبادرة بكفر الشيخ لتوزيع الخضروات على المواطنين بسعر الجملة
مبادرة بكفر الشيخ لتوزيع الخضروات على المواطنين بسعر الجملة
مبادرة بكفر الشيخ لتوزيع الخضروات على المواطنين بسعر الجملة
مبادرة بكفر الشيخ لتوزيع الخضروات على المواطنين بسعر الجملة

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