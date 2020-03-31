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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مقترح برلماني بإذاعة خطبة الجمعة «بث مباشر» لاستمرار الوعظ

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:28 م
محمد المسعود،
محمد المسعود،
عائشة حسن
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تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن إذاعة خطبة الجمعة بث مباشر لاستمرار الوعظ الديني.

وأكد المسعود، في اقتراحه انه آثارت فتوى الأزهر الشريف بجواز إلغاء صلاة الجمعة الأسبوعية وصلاة الجماعة في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا، حالة من الحزن في نفوس المسلمين، حيث اعتادت جميع البيوت على الاستماع والإنصات لخطبة الجمعة لأخذ الوعظ الديني والتحلي بالعديد من الصفات الحميدة التي دعا إليها الدين الإسلامي، والاستماع للخطب والقصص الدينية التي تنشر المعاني والصفات النبيلة التي حث عليها الدين الإسلامي.

وأوضح أن خطبة الجمعة تشكل حالة وجدانية كبيرة في نفوس المصليين، فضلا عن اعتماد عدد من المواطنين لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة العاجزين عن النزول للمساجد وأداء الصلاة داخلها.

ولفت أن هذا المقترح يستهدف الحفاظ على حالة العظى وتزكية المسلمين بالاواصر الإيمانية السمحة الذي يحث عليها الدين الإسلامي.

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