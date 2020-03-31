ڤودافون تطلق حملة توعية وتبرعات لمكافحة فيروس كورونا.. وتدعو 44 مليون عميل للمشاركة

◄ «لكل عميل توصله رسالة توعية».. ڤودافون تتبرع بقيمتها لجهود مكافحة الكورونا.. والبداية 10 ملايين جنيه تحت تصرف وزارة الصحة◄ مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع: خطة استراتيجية موحدة تهدف إلى مساندة الحكومة في مواجهة التداعيات لأزمة «كورونا»أعلنت شركة ڤودافون مصر بالتعاون مع مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع إطلاق حملة توعية وتبرعات عن طريق الرسائل النصية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى الوقاية ومكافحة فيروس كورونا، وبدأت الحملة بوضع 10 ملايين جنيه تحت تصرف وزارة الصحة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد، إيمانًا من الشركة بأهمية التكاتف الوطني والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين.وتأتي تلك الخطوة إيمانًا من شركة ڤودافون مصر ومؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع بدورهما البارز في دفع عجلة التنمية في المجتمع المصري في مجالات عديدة، أبرزها التعليم والصحة، لا سيما في تلك الأوقات الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وقد تبنت كلا من شركة ڤودافون مصر ومؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع خطة استراتيجية موحدة، تهدف إلى مساندة الحكومة في مواجهة التداعيات لأزمة "كورونا"، ويأتي هذا التعاون المشترك بين كل من شركة ڤودافون مصر ومؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، استكمالًا لمجموعة المبادرات التي اتخذتها شبكة المحمول الأولى بهدف الوقاية ومكافحة فيروس كورونا، وقد أطلقت مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع منصة تعليمية لدعم الطلاب المصريين لاستكمال الدراسة عن بُعد، بعد قرار الحكومة المصرية بتعليق الدراسة في الوقت الراهن كإجراء احترازي.ولم تكتف شبكة المحمول الأولى فى مصر بتقديم الدعم المادي، بل قامت الشركة بإطلاق حملة للتوعية مجانية باستخدام الرسائل النصية، تتيح من خلالها الفرصة لعملاء ڤودافون للمشاركة الإيجابية في دعم جهود وزارة الصحة، وذلك عن طريق رسالة نصية توعوية للأهل والأصدقاء، وتقوم ڤودافون بالتبرع بمبلغ جنيه مصري عن كل عميل توصله رسالة التوعية.وتأتي تلك الخطوة إيمانًا من الشركة بالدور الفعال والحيوي الذي يلعبه الفرد في المجتمع في مثل تلك الأزمات، وبقدرتها على الوصول لأكثر من 44 مليون عميل، وتوصيل المعلومات الدقيقة الموثوق بها عن كيفية الوقاية ومكافحة الفيروس. وتمد وزارة الصحة ڤودافون بمحتوى الرسائل التي سيتم تداولها بين العملاء وذلك للتأكد من وصول المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.وتقديراً للمجهود العظيم الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين في القطاع الطبي من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي فيورس كورونا المستجد، أعلنت ڤودافون وذلك بالتنسيق مع كلا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزارة الصحة والسكان عن إتاحة ٣٠٠٠ دقيقة و١٠ جيجابايت شهريا مجانًا لجميع الأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية.وأشار ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر، قائلاً: "تتجلى المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص الآن أكثر من أي وقت مضى. ونأمل أن تكون مبادرتنا هذه البداية للمزيد من الشركات للنهوض والتحرك السريع الإيجابى ودعم جهود الحكومة المصرية في التصدي للوباء واجتياز هذا الظرف العصيب. ڤودافون مصر ملتزمة بدورها تجاه السوق المصري باعتباره من أهم الأسواق للشركة على مستوى المنطقة، نوظف جميع حلولنا التكنولوجية من أجل تيسير حياة المصريين والحفاظ على سلامتهم وحمايتهم".وعن الخدمة الاستثنائية التي تقدمها ڤودافون، قال فرومان: "إن الأزمة التي تعيشها مصر، وتعاني منها معظم دول العالم دفعت الشركات الكبرى كجزء من دورها تجاه المجتمع للمساعدة والتحرك لتجاوز الأزمة، حرصنا على تقديم تلك الخدمة لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة وندعو عملائنا لنشر معلومات التوعية والاستفادة منها".وأضاف فرومان: "سنبدأ فى ڤودافون بالتعاون مع مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع بتقديم 10 ملايين جنيه لوزارة الصحة تخصص لشراء المستلزمات الطبية فى مستشفيات الحجر الصحى فوراً دعمًا مننا لجهود الوزارة ومكافحة الفيروس". والجدير بالذكر أن شركة ڤودافون أطلقت حملة تحت شعار "خليك فى البيت" لحث المواطنين على البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى لمنع انتشار العدوى.