«كريم مصر» تقبل تحدي الخير من جمعية «رسالة» وتوصل 10 آلاف كرتونة للأسر الأكثر احتياجا

انطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية واستجابة لضرورة مساندة الوطن خلال هذه الظروف الاستثنائية، أعلنت شركة «كريم مصر» عن استجابتها لتحدي جمعية رسالة للأعمال الخيرية، حيث تقوم «كريم مصر» بتوصيل 10 آلاف كرتونة إلى الأسر الأكثر احتياجا خلال الفترة الراهنة والتي يتعذر على بعضها الحصول على قوت يومهم بسهولة.وظهر وائل أبو العلا، المدير التنفيذي لشركة كريم مصر في مقطع فيديو على الصفحة الرسمية للشركة، يشكر فيها جمعية رسالة ويعلن فيها قبول الشركة للتحدي ومساهمتها فيه. كما قام أبو العلا بتوجيه التحدي إلى شركتي أوبر مصر وشركة جوميا، للمساهمة في المبادرة أيضًا وتقديم مزيد من الدعم لطبقات المجتمع الأكثر احتياجًا خاصة في هذا الوقت الحرج.