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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح المدارس ومراكز الشباب لحل أزمة صرف المعاشات بدمياط

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:20 م
أزمة صرف المعاشات
أزمة صرف المعاشات
حسام فهمي
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عقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا اليوم الثلاثاء مع اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وأيمن وافى مدير عام منطقة بريد دمياط آليات صرف المعاشات والتى ستبدأ غدًا الأول من إبريل بمكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي طبقًا للمواعيد التى أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي.

ووجهت المحافظ بفتح المدارس ومراكز الشباب المجاورة لمكاتب البريد بنطاق المحافظة أو إقامة فراشة وتوفير كراسى أمام المكاتب وتزويد كلا من هذه الأماكن بمندوب للقيام بعملية صرف المعاشات وفقًا لتوصيات وزير التنمية المحلية والخطة الموضوعة بالتعاون مع وزارة الاتصالات مؤكدة على التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإتمام كافة التجهيزات وطباعة منشورات بالمواعيد المقررة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لصرف المعاشات والتى أقرت بأن يقوم أصحاب المعاشات الذين يتقاضون ١٠٠٠ جنيه فأقل بصرف معاشاتهم من مكاتب البريد والصراف الآلى خلال أيام الأربعاء والخميس والسبت، وبالنسبة لأصحاب المعاشات ممن يتقاضون من ١٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه سيقومون بصرف معاشاتهم أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من ٢٠٠٠ جنيه سيتم الصرف خلال يومى الأربعاء والخميس (٩،٨) إبريل، واعتبارًا من الأحد الموافق ١٢ إبريل سيكون الصرف متاح لكل من لم يقم بصرف معاشه خلال الفترات المحددة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض الى أنه تم مد العمل بعدد من مكاتب البريد حتى الساعة الثالثة عصرا خلال فترة صرف المعاشات وهم أولا بمجموعة دمياط ودمياط الجديدة " مكتب دمياط الرئيسى، مجمع المصالح، شط الشعراء، دمياط رابع، الشهابية، دمياط الجديدة الرئيسى، دمياط الجديدة ثان، كلية التجارة و٤ باسكان مبارك، رأس البر الرئيسى والفرعى بمقر واحد، عزبة البرج، دمياط ثان، عزبة اللحم"، ثانيا بمجموعة الزرقا والروضة " شرمساح، ميت الخولى عبد الله، الزرقا، سيف الدين، السرو، كفر المياسرة، الروضة، الحاكمة، إسكندرية الجديدة، الغنيمي، الغوابين، البصارطة "، ثالثا بمجموعة بريد كفر سعد وكفر البطيخ" كفر سليمان، السوالم، كفر شحاتة، جمصة البلد، كفر البطيخ، كفر سعد الرئيسي، العباسيه، كفر الغاب " رابعًا مجموعة بريد فارسكور" فارسكور، كفر العرب، شرباص، الناصرية، البراشية، الحورانى، الأربعين"، مشيرة إلى أن تلك التدابير تأتى ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

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