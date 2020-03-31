أكرم حسني يسخر من تحديات المشاهير على «السوشيال ميديا»

تحدي أكرم حسني



مسلسل "رجالة البيت" كان يحمل اسم "تيمون وبومبا"، ولكن تم تغيير اسمه منذ أيام، وهو بطولة أحمد فهمي، وأكرم حسني.





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انتقد الفنان أكرم حسني انتشار العديد من التحديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ساخر.وعلق أكرم، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام": قائلًا:"أنا قبلت تحدي اللي اتحداني، وباتحدى اللي لسه متحدانيش، أنه يتحدى أي حد محدش اتحداه.. (تحدي التحدي)".ومن ناحية أخرى، يواصل حسني، تصوير مشاهده في مسلسل "رجالة البيت"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2020.