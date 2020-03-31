الاتصالات: نسقنا مع المحافظين لتشديد الإجراءات الوقائية لصرف المعاشات

يبدأ غدًا الأربعاء ٤٠٠٠ مكتب بهيئة البريد المصري صرف المعاشات للمواطنين، حيث أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أنه تابع جميع التجهيزات والإجراءات الاحترازية على مستوى الجمهورية مع السادة المحافظين لمتابعة عملية صرف المعاشات غدا، مشيرا إلى أنه تأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والالتزام بالتعليمات والمسافات الآمنة المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وعدم وجود تكدس أو زحام بين المواطنين أثناء صرف المعاشات.وأكد الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" على أن الدولة اتخذت إجراءات قوية لحماية المواطنين وتوزيع المعاشات علي عدة منافذ منها التأمينات الاجتماعية وبنك ناصر الاجتماعي وأكثر من ٤٠٠٠ مكتب بريد بالإضافة إلي الاستعانة ببعض المدارس القريبة من مكاتب البريد لاستخدامها في تقليل عدد المواطنين وعمل فواصل بين أصحاب المعاشات.وقال الوزير إنه تم مد فترة العمل المسائية بنحو ٢٠٠٠ مكتب بريد للتيسير علي المواطنين عملية صرف المعاشات وفق آليات الصرف التي أقرتها الدولة وتم توزيع منشورا على المكاتب بآليات صرف المعاشات على أن يتم تقسيم الأيام كالآتي:الأول صرف المعاشات أقل من ألف جنيه أيام الأربعاء والخميس والسبت ١-٢-٤ أبريل المقب.،الثاني صرف المعاشات من ألف جنيه حتى ٢٠٠٠ جنيه أيام الأحد الإثنين والثلاثاء ٥-٦-٧ أبريل المقبل.الثالث صرف المعاشات أكثر من ٢٠٠٠ جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس ٨-٩ أبريل المقبل.الرابع المتخلفين عن الصرف في الأيام السابقة يتم الصرف بدءا من الأحد ١٢ أبريل المقبل.وقال الوزير إن هيئ البريد قامت بشراء أدوات تعقيم وحماية، وتم التنبيه على رؤساء القطاعات ومديري العموم بالاستمرار في شراء أدوات التعقيم والتطهير من السوق المحلية والكثير من المناطق تقوم بالشراء بصفة منتظمة، وفي حال تأخر الشراء من إدارة المنطقة يقوم كل وكيل بالشراء.وأضاف الوزير أنه تم تكليف رؤساء القطاعات ومديري العموم بالبريد، بحصر احتياجات المكاتب من علامات وإشارات التباعد بين العملاء داخل صالة الجمهور طبقا لمعايير وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية،كما جرى تكليف رؤساء القطاعات ومديري العموم، بالتواصل والتنسيق مع مراكز الشباب أو المدارس والجهات التنفيذية لإمكانية عمل ساحات انتظار يراعى فيها معايير الصحة والتباعد بين العملاء، أثناء فترة صرف المعاشات مع التعقيم المستمر لأماكن التجمع للموظفين والعملاء.واوضح الوزير أنه تابع ايضا عملية تسليم شرائح التابلت المدرسي لطلاب الصف الاول الثانوي والتي تجري من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية المختلفة علي مستوي المحافظات منذ أمس مشيرا إلي أنه تم مضاعفة منافذ التوزيع في المدارس لمنع أي تزاحم أو تكدس بالإضافة لاتخاذ التدابير الوقائية والمسافات الآمنة بين اولياء الأمور والطلاب أثناء عملية تسليم الشرائح الجديدة.في نفس السياق قال الوزير أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المشروعات التكنولوجية المختلفة بحسب خطة الوزارة للعام الجاري وان فيرس كورونا لن يؤثر علي الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات وعلي رأسها مدينة المعرفة التكنولوجية بالعاصمة الإدارية والمقرر الانتهاء من المرحلة الأولي منها قبل نهاية العام الجاري بتكلفة تصل إلي ٢ مليار جنيه.