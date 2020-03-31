محافظ المنوفية يتابع توزيع شرائح «التابلت» بالإدارات التعليمية

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، إجراءات توزيع شرائح "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، في إطار حرصه على مصلحة الطلاب ومنع التكدس بالمدارس، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.شدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب وأولياء الأمور وتوفير مقاعد كافية بالمدارس والحفاظ على ترك مسافات متباعدة بينهم حفاظًا على عدم التكدس والاختلاط، مؤكدًا على إزالة أى معوقات وتذليل كافة العقبات لتسهيل إجراءات التسليم.جدير بالذكر أنه سبق وخصص محافظ المنوفية 11 مدرسة بنطاق المحافظة لتسليم شرائح التابلت لمنع التكدس والتجمعات، كما ناشد المحافظ الطلاب وأولياء الأمور بالالتزام بالتعليمات والإجراءات المتبعة لتسليم الشرائح حفاظًا على الصحة العامة.