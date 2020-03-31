السيطرة على حريق بورشة أخشاب بالشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، على حريق نشب بورشة أخشاب بمركز أبوكبير، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامةتلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بورشة أخشاب، بكفر النجدي، دائرة مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية.ودفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، بعدد من سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق وتم إخماده، فيما دفعت هيئة الإسعاف بسياراتها تحسبا لوقوع إصابات فى الحريق.