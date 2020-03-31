الإسعاف: تخصيص 20 سيارة لحالات كورونا في كل محافظة «فيديو»

قالت الدكتورة نورهان بلال، مديرة غرفة عمليات القاهرة الكبرى بهيئة الإسعاف، إن الهيئة تقدم تدريبات دورية لجميع الطواقم الموجودة على سيارات الإسعاف على مستوى الجمهورية.وأشارت نورهان بلال، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أنه أصبح هناك تدريب يومي لطاقم السيارة بعد ظهور جائحة كورونا على طرق مكافحة العدوى، كتعقيم البدل وتعقيم السيارة، والتعامل مع المريض.وأوضحت مديرة غرفة عمليات القاهرة الكبرى بهيئة الإسعاف، أنه تم تخصيص من 10 إلى 20 سيارة إسعاف لكل محافظة للتعامل مع حالات كورونا، وهذا العدد قابل للزيادة، والسيارات مزودة بكل سبل الوقاية.