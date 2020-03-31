الكرملين: لا يمكن لأي نظام صحي أن يتخطى جائحة كورونا دون معاناة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا يمكن لأي نظام رعاية صحية في العالم أن يتخطى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بدون أن يمر بصعوبات شديدة.وقال المتحدث الروسي للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لا يمكن لأي بلد في العالم أن تكزن على أستعداد لتفشي الوباء، ولتفشي فيروس كورونا"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.وأضاف بيسكوف: "في الواقع، لا يمكن أن يتخطى أي نظام رعاية صحية واحد في العالم هذه الفترة بدون أن يمر بصعوبات شديدة".تخطى عدد وفيات فيروس كورونا فى العالم حاجز 36 ألفا، حيث بلغ تحديدًا 36 ألفًا و226 حالة وفاة، بينما بلغت الإصابات 752 ألفا و747 حالة حول العالم، حيث سجلت الصحة الأمريكية أمس الاثنين ارتفاعا فى عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووصل عدد الضحايا إلى 2504، وعدد الإصابات إلى 143055؛ جاء ذلك بحسب ما نقلته مصادر إعلامية في وقت سابق.