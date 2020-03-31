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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

طارق الملا: خطة متكاملة لتعظيم احتياطى وإنتاج الثروة البترولية

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:11 م
وزير البترول
وزير البترول
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طالب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بإعداد خطة متكاملة بمشاركة مسئولي شركة (ثروة) للبترول وهيئة البترول وشركة (إيجاس) يتم عرضها ومناقشتها للخروج بتوصيات وخطط تنفيذية وتحديد الأولويات بهدف تعظيم الاحتياطي والإنتاج من الثروة البترولية خلال الفترة القادمة.

وأكد الملا- خلال انعقاد الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة ثروة للبترول لعام 2019 - أهمية تعظيم دور الشركات المصرية المملوكة للدولة العاملة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، بهدف إضافة احتياطيات جديدة وزيادة معدلات الإنتاج، والعمل على تنمية قدراتها الفنية والاهتمام بتدريب الكوادر البشرية ورفع كفاءتهم وإدارة الأنشطة المختلفة بآليات عمل جديدة أسوة بعمل الشركات العالمية العاملة في هذه المجالات، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وأشار الملا إلى أهمية تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات ووضع البرامج وخطط العمل التي من شأنها مواجهة التحديات التي تواجه صناعة البترول العالمية وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، وشدد على أهمية الالتزام بالمعايير القياسية للسلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة في كل الأنشطة البترولية.

من جانبه، استعرض المهندس عمرو الليثي رئيس شركة (ثروة) للبترول، نتائج أعمالها خلال عام 2019 بمناطق امتيازها (شرق أبوسنان وسيوة وحورس بالصحراء الغربية وامتداد عش الملاحة بالصحراء الشرقية)، لافتًا إلى أنه تم حفر 8 آبار استكشافية وتنموية، مما أدى إلى زيادة معدلات الإنتاج والتغلب على التناقص الطبيعي لإنتاجية الآبار، حيث بلغ متوسط الإنتاج بمناطق عمل الشركة خلال العام حوالي 6800 برميل زيت يوميًا.

وقال إن الشركة قامت خلال عام 2019 بدراسة بعض الفرص الاستثمارية في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والدخول في شراكات مع كبرى الشركات العالمية في هذه المجالات، حيث دخلت في شراكة بقطاع ستار البحري بالبحر المتوسط مع شركة أكسون موبيل.

كما استعرض أهم ملامح عمل الشركة خلال 2020، حيث أشار إلى سعي الشركة للحصول على 6 مناطق امتياز، والدخول في شراكات مع كبرى الشركات العالمية (توتال - اكسون موبيل - شيفرون - بي بي - شل)، ومن المخطط حفر 7 آبار استكشافية وتنموية.

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