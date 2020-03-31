«غراب» يتابع تسليم شرائح التابلت وجاهزية المدارس لصرف المعاشات

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، ورمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة أبوحماد، بتفقد مدرسة السادات الإعدادية بنين التابعة لإدارة أبوحماد التعليمية لمتابعة أعمال تجهيز المدرسة لتقديم خدمة صرف المعاشات، والتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير بالمدرسة، للحفاظ على سلامة العاملين والمترددين عليها من كبار السن لصرف معاشهم، وذلك بدءًا من الغد 1 أبريل.أكد المحافظ على ضرورة تنظيم دخول وخروج أصحاب المعاشات ومراعاة وجود مسافات بينية مناسبة لا تقل عن مترين بين المترددين على المدرسة لصرف المعاش وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.كما قام المحافظ ومرافقوه بتفقد مدرسة أبوحماد الثانوية العسكرية بنين للاطمئنان على إجراءات تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بعد أن تم التنسيق بين مديرية التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات لتخصيص مدرستين ثانويتين كل يوم بكل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، لتسليم شرائح التابلت لحل مشكلة تكدس أولياء الأمور والطلبة أمام السنترالات، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، وذلك في ضوء ما اتخذته المحافظة من إجراءات احترزازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.حرص محافظ الشرقية على تفقد مدرسة الصوة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة أبوحماد التعليمية لمتابعة أعمال تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، مؤكدًا على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تسلم الطلاب لشرائح التابلت للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.اختتم محافظ الشرقية جولته التفقدية لعدد من المدارس التابعة لإدارة أبوحماد التعليمية بزيارة لمدرسة الصوة الابتدائية المشتركة للاطمئنان على أعمال تطهير وتعقيم المدرسة تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.تفقد المحافظ حجرات المدرسة، مشيدًا بمستوى النظافة ووسائل التعليم الحديثة بالمدرسة، حيث تلاحظ أن الفصول المدرسية مزودة بوسائل إيضاح وسبورة تفاعلية ومكتبة حائط، مما يعكس مستوى تعليميًا جيدًا يقدم لطلاب تلك المرحلة.