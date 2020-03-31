رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الزراعة: الرئيس يتأكد بنفسه من توافر السلع «فيديو»

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:08 م
السيد القصير
السيد القصير
ياسمين عباس
طباعة
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص على أن يتأكد بنفسه من توافر السلع الاستراتيجية داخل الدولة، منوهًا بأن الرئيس السيسى أكد فى الاجتماع التنسيقى على كل الوزراء أن السلع الاستراتيجية موجودة.

وأضاف السيد القصير، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن وزارة الزراعة فى الفترة الأخيرة قامت بدور كبير فى كل المجالات سواء في أزمة الأمطار أو ما تمر به البلاد بخصوص فيروس كورونا أو فى تطوير المنشآت.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن القطاع الزراعى من القطاعات المرنة، خاصة أنه يستطيع أن يواجه مثل هذه الصدمات، مؤكدًا أن المحاصيل الشتوية مثل القمح سيتم حصاده بعد النصف الثانى من أبريل.

وأوضح أن الإنتاج المتوقع يفوق التسعة ملايين طن، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية فيما يتعلق بالزراعة ما زالت عند مستواها والتغير بسيط جدًا.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-3-2020

«عبدالغفار»: امتحانات نهاية العام قد تكون في أغسطس

الصحة العالمية توضح أسباب ارتفاع معدلات وفيات كورونا فى مصر

«حجر صحي العجمي» يزف بشرى لمصابي كورونا: الخروج قريبًا

الصور

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

الأكثر قراءة

«أصحاب المعاشات» تكشف عن المستفيدين من العلاوات الخمس

الصحة العالمية: خطر انتقال عدوى كورونا لن يزول

تعقيم «أبو الهول» يكشف مفاجأة.. لن تُنشر تفاصيلها حاليًا

تفاصيل خطة الرعاية الصحية لمواجهة كورونا بمستشفيات التأمين الشامل

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

نجم الساعة

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

الصحة

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

منوعات

أعراض جديدة متفاوتة لفيروس كورونا

كورونا «تفلس» الاتحاد الأمريكي للرجبي

خبراء يحذرون من «كارثة إنسانية» في جزر اليونان

مصرع 19 شخصا فى حرائق الغابات بالصين

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
خواطر محجوز قسريا [1]
القس. رفعت فكرى
وقفة مع النفس
دعاء خليفة
المجتمع المدني بين الواقع والمأمول
لواء. محسن الفحام
الدولة الفاعلة فى مواجهة أزمة كورونا
المزيد

الثقافة

محمد بركة: القصة مثل القبلة لا يمكن تعلمها عبر النصائح النظرية

أسماء الفائزين بمهرجان همسة للفنون والآداب

إعلان الفائز بجائزة البوكر للرواية العربية 14 أبريل

ملف خاص عن «الموسيقى الشعبية» بعدد أبريل من «الثقافة الجديدة»