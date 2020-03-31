وزير الزراعة: الرئيس يتأكد بنفسه من توافر السلع «فيديو»

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص على أن يتأكد بنفسه من توافر السلع الاستراتيجية داخل الدولة، منوهًا بأن الرئيس السيسى أكد فى الاجتماع التنسيقى على كل الوزراء أن السلع الاستراتيجية موجودة.وأضاف السيد القصير، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن وزارة الزراعة فى الفترة الأخيرة قامت بدور كبير فى كل المجالات سواء في أزمة الأمطار أو ما تمر به البلاد بخصوص فيروس كورونا أو فى تطوير المنشآت.وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن القطاع الزراعى من القطاعات المرنة، خاصة أنه يستطيع أن يواجه مثل هذه الصدمات، مؤكدًا أن المحاصيل الشتوية مثل القمح سيتم حصاده بعد النصف الثانى من أبريل.وأوضح أن الإنتاج المتوقع يفوق التسعة ملايين طن، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية فيما يتعلق بالزراعة ما زالت عند مستواها والتغير بسيط جدًا.