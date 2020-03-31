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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شعير: يجب وضع خطة عاجلة لضبط عملية التصدير

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:08 م
محمد شعير
محمد شعير
أسامة الشندويلي
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قال محمد شعير العضو المنتدب الأسبق لشركة النصر للاستيراد والتصدير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الدولة الآن تقوم بدور رائع في إدارة الازمات الراهنة، راعية مصالح المواطن المصري أولا.

وأضاف شعير لـ "الدستور"، أنه يجب على الدولة وضع خطة عاجلة لضبط عملية التصدير بالخارج، وليس فقط منع تصدير محاصيل البقوليات والفول والعدس، ولكن جميع السلع التي يحتاجها المواطن المصري لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار الى أن جميع الدول الآن تحتفظ بمخزونها الاستراتيجي، بالإضافة إلى دعمها للمزارعين في ظل احتياج اسواقهم الداخلية لتوفير المواد الغذائية خوفًا من نفاد مخزونهم الاستراتيجي.

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