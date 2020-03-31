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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد المدارس المخصصة لصرف المعاشات بالمحلة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:06 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتفقد المدارس المخصصة لصرف المعاشات بمدينة المحلة الكبري، والتي تم تخصيصها تيسيرًا على المواطنين وكبار السن للحد من الزحام والتكدس.

وتفقد المحافظ، يرافقه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة، مدارس طه حسين، ومدينة العمال، والسيدة زينب الإعدادية، والمعلمات، وشدد المحافظ على سرعة تركيب مظلات بالمدارس لحماية المواطنين من أشعة الشمس، كما شدد على وضع المقاعد على مسافات متباعده لمنع التكدس والزحام داخل المدارس، والسماح فقط بالدخول للصرف بأرقام تسلسلية.

ونبه المحافظ على ضرورة تطهير المدارس من الداخل بالمطهرات أولًا بأول، بالداخل والخارج، والتنبيه على المواطنين بالتطهير الشخصي باستخدام الكحول، وارتداء الكمامات.

مؤكدًا توفير وسائل الحماية الطبية اللازمة للعاملين القائمين بصرف المعاشات من قفازات وأقنعة طبية إلي جانب عمليات التطهير بشكل مكثف، كما ناشد محافظ الغربية أصحاب المعاشات ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة في مجابهة وباء كورونا حرصًا علي سلامتهم، موضحًا أنه تم اعتماد آلية جديدة لصرف معاشات شهر أبريل المقبل على أيام متفرقة طوال شهر أبريل.
محافظ الغربية
محافظ الغربية
محافظ الغربية
محافظ الغربية
محافظ الغربية
محافظ الغربية
محافظ الغربية
محافظ الغربية

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