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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنوفية تخصص 22 مدرسة مجاورة لمكاتب البريد لصرف معاشات أبريل

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:04 م
أحمد أبو ليمون
أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية عن أنه تم تخصيص 22 مدرسة مجاورة لمكاتب البريد بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة كمنافذ جديدة لصرف معاشات شهر أبريل، بهدف التخفيف على أصحاب المعاشات وتيسير إجراءات الصرف والحد من الازدحام والتجمعات أمام مكاتب البريد، يأتى هذا كإجراء احترازى ووقائى للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن المدارس التى سيتم العمل بها غدًا الأربعاء أول أبريل لصرف المعاشات بمراكز المحافظة هى (مدرسة التجارة المتقدمة بالبر الشرقى والمساعى الإعدادية القديمة بنات بشبين الكوم - ومدرسة الشهيد طيار محمد سامى جادو والمدرسة الجديدة بنين والشيخ زوين بمنوف – ومدرسة أشمون الثانوية الصناعية والثانوية الزراعية بأشمون – والمدرسة الصناعية بنين والشهيد سعيد التراس بتلا- ومدرسة المساعى المشكورة للتعليم الأساسى والنصر الإعدادية بقويسنا- والمدرسة الابتدائية الحديثة وكمال الشاذلى الإعدادية والباجور الإعدادية بنات بمركزالباجور).

وكذا مدرسة سيدى شبل الثانوية التجارية والشهداء الثانوية الصناعية بالشهداء– والمدرسة الصناعية المتقدمة نظام 5 سنوات وأبوبكر الصديق ببركة السبع شرق– ومدرسة الزهراء الابتدائية وعبده حمزة الابتدائية بسرس الليان – ومدرسة الفاروق عمر بن الخطاب الإبتدائية بالمنطقة الثانية ومدرسة الفاروق الثانوية بالمنطقة الثانية عشرة بالسادات.

هذا وقد وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية كل فى نطاقه بسرعة رش وتطهير المدارس وكذا أمام مكاتب البريد قبل بدء العمل فى صرف المعاشات وكذا توفير مقاعد متباعدة للحد من التجمعات، كما ناشد المحافظ أصحاب المعاشات الإلتزام بالمواعيد المقررة لصرف معاشاتهم منعًا للتكدس وحرصًا على صحتهم.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تحديد أيام لصرف المعاشات وفقًا لقيمة المعاش المستحق على أن يتم الصرف لأقل من 1000 جنيه أيام 2،4، 1- ومن 1000 إلى 2000 جنيه أيام 7، 6، 5 - وأكثر من 2000 جنيه أيام 9، 8 من شهر أبريل القادم، ومن لم يصرف فى أيامه المحددة يتم الصرف له اعتبارًا من 12 أبريل.

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