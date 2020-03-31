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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تشغيل جهاز لفحص كورونا بـ«حميات العباسية»

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:04 م
كورونا
كورونا
السيد عبد العال
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أعلن الدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، عن تشغيل جهاز كشف فيروس كورونا المستجد بمستشفى حميات العباسية، لكسب الوقت وعدم إرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، نظرًا للإقبال الشديد من المواطنين على المستشفى لإجراء الفحص.

وأضاف شوقي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الزحام على إجراء الفحوصات هو أخطر ما يواجه الفرق الطبية، مستطردا أن 99 % ممن يذهبون إلى المستشفى، لا يحتاجون لفحص على الإطلاق، كونهم مروا بتلك الأعراض عشرات المرات في عمرهم، و"دور البرد" أو الإنفلونزا لايعني الإصابة بكورونا، مضيفا: "نحن نحتاج بقوة لنشر الوعي والثقافة بين الناس خاصة الصحية".

وحول نقص الإمكانيات المتاحة قال شوقي: "هذا كلام غير صحيح، نحن لدينا وفر في كل شي والمخازن بها أكثر مما نحتاج"، وأضاف، أن الوضع حتى الآن شديد الاطمئنان في معدلات الإصابة، وبعد الإجراءات التي تم اتخاذها يتوقع انحسار الإصابات، ومن حسن الحظ أن الطقس بدأ في التحسن وهو أمر مهم جدا، كون ارتفاع الحرارة سيكون له مردود عظيم، سيحد كثيرا من معدلات الإصابة بنزلات البرد، وهنا لا يضطر الناس للذهاب إلى المستشفيات، وبالتالي لا يحدث زحام، ما يجعل الفريق الطبي يعطي اهتماما أكبر للمصاب الحقيقي.

وحذر شوقي من الذهاب إلى المستشفى إلا في الضرورة القصوى جدًا، ويكون الشخص فقط، لتجنب العدوى.

وقال شوقي، إن الأطقم الطبية بالقاهرة تعمل 22 ساعة في اليوم دون الطلب منهم، وهناك تضحيات لا نتحدث عنها، لأننا نخدم أهلنا.

واختتم، أن الشائعات ربما تكون من أخطر العقبات التي تواجه الفرق الطبية في تلك الأزمة، لأنها تشتت الجهد وتحدث بلبلة، ويجب عدم الالتفات إلى منصات التواصل الاجتماعى لأنها سرطان مدمر.
واختتم شوقي حديثه إننا قادرون على تخطي الأزمة بتكاتف الجميع

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