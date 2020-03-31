«هيرمس» تدعم 10 آلاف أسرة بتحدي الخير لمواجهة تداعيات كورونا

بدأت المجموعة المالية "هيرمس" القابضة، أولى مبادرات "تحدي الخير" بالقطاع المالي غير المصرفي، بقبول تحدى بنك القاهرة، بدعم 10 آلاف أسرة ممن تضرروا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في مقطع فيديو:"أتمنى تكونوا بصحة جيدة في الظروف التي يمر بها العالم، وأعلن أن المجموعة المالية هيرميس قبلت تحدي الخير من بنك القاهرة بالتعاون مع بنك الطعام المصري، وقررنا ندعم 10 آلاف أسرة من اللي تضرروا في الأحداث الأخيرة، وقررنا نوجه التحدي للبنك الأهلي الكويتي ABK، علشان تحدي الخير يستمر".