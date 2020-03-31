بعد عزل الهياتم بالغربية.. الأهالي: قرار صائب كي لا يتفشى المرض

الأهالى: قرار صائب حتى لا يتفشى المرض بالقرية

تطهير وتعقيم شوارع القرية

بعد ظهور حالات عدوى جديدة من فيروس كورونا بقرية الهياتم بمركز المحلة بمحافظة الغربية اضطر المسئولون إلى عزل القرية حتى لا ينتشر بين سكانها.وقامت إدارة المحلة التابعة لمديرية الصحة بالغربية بتطهير كل شوارع القرية علاوة على إجراء مسح للمواطنين من ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة.باستخدام مكبرات الصوت.. أجهزة الأمن تحذر المواطنين من الخروجكما انتشرت قوات أمن الغربية داخل القرية مساء الإثنين، وقام رجال المباحث بقراءة التعليمات من خلال ميكروفون على سيارة دفاع مدنى وكانت أبرز التعليمات عدم الخروج من المنازل إلا فى حالة الضرورة القصوى وغلق كافة المحلات التجارية، علاوة على عدم خروج الاطفال وعدم سير المركبات الخاصة والعامة والتوكتوك مطلقا خلال فترة العزل ومن يخالف تلك التعليمات يعرض نفسة للمسائلة القانونية، مما فسره عدد من المواطنين على أنه إعلان حظر شامل داخل القرية.وقام حزب مستقبل وطن بقيادة المحاسب محمد عريبى أمين عام الحزب بدعوة رجال الأعمال من داخل وخارج الحزب للتبرع القرية لتأمين احتياجاتهم من مأكل ومشرب وأدوية وسيقوم بتوزيع كمية منها على الأهالى.ورحب محمود ابو النصر من أهالى القرية بالقرار ووصفه بالصائب حتى لا يتفشى المرض بالقرية، مشيدا بتعامل رجال الأمن ومديرية الصحة مع المواطنين.ودعا الحاج عبد العزيز منصور، أهالى القرية بالالتزام بالتعليمات الواردة حتى تستطيع القرية عبور تلك الأزمة فى القريب العاجل ان شاء الله.وكشفت منال عبدالمقصود، ربة منزل، بأن الأهالي تعيش في حالة من الرعب والفزع الشديد بعد عزل القرية، مطالبة وزيرة الصحة بإخضاع أهالي القرية لفحص فيروس كرونا لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.وطالبت محافظ الغربية بتوفير احتياجات من مأكل ومشرب خلال تلك الفترة وذلك بعد تعليمات الأمن بعدم مغادرة المواطنين لمنازلهم.وأكد رئيس المدينة، أنه تم الدفع بسبع سيارات من الحماية المدنية بالإضافة الى سيارات الطب البيطري بقرية الهياتم التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبري، وقامت جميع السيارات بالعمل علي تطهير وتعقيم شوارع قرية الهياتم، ومداخلها ومخارجها وجميع المنازل والممرات الجانبية والمحلات التجارية.وأكد أنه مازالت أعمال التطهير جارية بالقرية، بالإضافة الي تطهير العديد من القري المجاورة مثل قرب العامرية ودمرو وميت الليت وجاري البدء صباح اليوم الثلاثاء، فى الجدول الزمني في الحملة المكبرة لمدة 15يومًا، تتم خلالها تعقيم وتطهير جميع قري مركز المحلة الكبري، وكامل شوارع وأحياء المدينة.وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".ورفضت مديرية الصحة بمحافظة الغربية الإدلاء باي بيانات او تصريحات بخصوص تلك الواقعة.