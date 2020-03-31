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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زيادة أماكن صرف شريحة التابلت بدمياط

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:03 م
منال عوض
منال عوض
حسام فهمي
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أكدت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم، أنه تمت زيادة عدد المدارس التى يتم من خلالها توزيع شرائح التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى لتصل إلى سبعة مدارس بدلًا من اثنين، وذلك بعد التواصل مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتزويد كل مدرسة بمندوب للإشراف على أعمال التوزيع والتى تستمر حتى الخامس من أبريل..

وأشارت المحافظ إلى أن سيتم ذلك من خلال مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنات للتوزيع على طلاب المدرسة واللغات الرسمية، وكذلك مدرسة السادات الثانوية للتوزيع على طلاب المدرسة وسيدة المحبة الإلهية، ومدرسة أم المؤمنين الثانوية للتوزيع على طلاب المدرسة والشعراء، وأيضًا مدرسة عثمان بن عفان الثانوية بنات والتى من خلالها يتم التوزيع على طلاب المدرسة واللغات الرسمية الجديدة، بالإضافة إلى مدرسة اللوزى الثانوية بنات للتوزيع على طلاب المدرسة والمعالى الثانوية الخاصة كما سيتم التوزيع بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية لطلابها وطلاب مدرسة حامد عيد وأخيرًا يتم التوزيع بمدرسة صلاح الدين الأيوبي لطلابها وطلاب مدرسة سعاد محرم وصادق جاويش، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تتخذها الدولة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد والحد من الازدحام والتكدس لافتة إلى أنه تم توجيه مديرية التربية والتعليم بمتابعة تنفيذ تلك الأعمال بكل حرص واتباع كافة التدابير الوقائية..

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