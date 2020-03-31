تايلاند تعزز برنامج المساعدات النقدية للمتضررين من كورونا

قالت متحدثة باسم الحكومة التايلاندية، إنه تم التصديق على تعزيز برنامج المساعدات النقدية لكي يشمل المزيد من العاملين المتضررين من تفشي فيروس كورونا، والذين لا يشملهم صندوق التأمين الاجتماعي.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدثة نارومون بينوسينوات القول إن الحكومة ستستخدم 45 مليار بات (1.4 مليار دولار) من الموازنة المركزية لتمويل البرنامج خلال شهر أبريل المقبل، وستسعى للحصول على التمويل من مصادر أخرى خلال الأشهرة التالية.وأوضحت المتحدثة أن البرنامج سوف يشمل 9 مليون عامل بدلًا من 3 مليون عامل.وينص البرنامج على أن تمنح الحكومة 5000 بات شهريًا للعمال الذين يحق لهم الحصول على مساعدات خلال الفترة من أبريل حتى يونيو المقبلين.