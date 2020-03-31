أمن قنا يوفر سلعًا ومنتجات غذائية بتخفيضات 30%

نظم مركز شرطة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، سلسلة من سيارات المواد الغذائية، ضمن مبادرة (كلنا واحد)، التى أطلقتها وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وبرعاية اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، واللواء أحمد عبدالنظير نائب مدير الأمن، ومأمور المركز العميد عبدالحميد بدر، وعدد من القيادات الأمنية، وذلك بتوفير عدد 3 سيارات بميدان الأوقاف.المبادرة خفضت السلع الغذائية أكثر من 30% على جميع السلع المقدمة من مسلى وزيوت وجبنة وشاى وسكر وتونة والألبان، وأرز ومكرونة، وغيرها من السلع التى يحتاجها المواطن، لتلبية كل احتياجاته والتى تضمن الحصول عليها بكميات مناسبة وباسعار مناسبة بعيدًا عن التكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فايروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.وتأتى المبادرة فى إطارالتنسيق بين مديرية الأمن مع كبار تجار الجملة بالمحافظة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين، وذلك لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا" واستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.