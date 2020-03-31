حبس عاطلين سرقا 10 مساكن في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي وارتكاب 10 حوادث سرقة مساكن، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية عن قيام عاطلين بارتكاب 10 حوادث سرقة مساكن، وعلى الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بالمديرية بمشاركة قطاع الأمن العام.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 حوادث سرقة مساكن بأسلوب كسر الباب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.