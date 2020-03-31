أسماء الفائزين بمهرجان همسة للفنون والآداب

فاز الشاعر السوري فارس دعدوش عن قصيدة "نقلة البيدق العربي"، بالمركز الأول عن فئة شعر التفعيلة بمسابقة مهرجان همسة الدولي للفنون والآداب في مصر عن دورة الفنان محمد صبحي لعام 2020.بينما فاز بالمركز الثاني الشاعر التونسي أمين دمق عن قصيدة "مروادة" والمركز الثالث جاء مناصفة بين الشاعرتين السورية ناهد شبيب عن قصيدة "المزاد" والتونسية سندس الرقيق عن قصيدة "كبرياء".يذكر أن الشاعر فارس دعدوش- 28 عامًا- ابن وأخ لشهيد وهو حاصل على دبلوم التكامل الإعلامي 2018 ويدرس حاليا هندسة الحواسيب والأتمتة وفي كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق.تكونت مسابقات المهرجان هذا العام العديد من أفرع الشعر والأدب والفنون وهى كالتالى: أولا الشعر: شعر عمودى، شعر التفعيلة، القصيدة النثرية، الشعر العامى.ثانيا الأدب: القصة القصيرة، الخاطرة، الرواية الطويلة، السيناريو المسرحي.