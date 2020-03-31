باحث: موازنة 2021 تفوق موازنة العام الجاري بشكل كبير (فيديو)

قال أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، إن مشروع الموازنة العامة لكل عام يعكس توجهات الدولة وحرصها على تحقيق الموازنة الاجتماعية، وفيما يتعلق بموازنة 2021 فهي واحدة من الموازنات التي عالجت أكثر من معيار وتؤكد على أن الدولة مستمرة في طريقها لاستكمال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحقيق زيادة معدلات النمو وتخفيض عجز الموازنة.وأضاف أحمد أبو علي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "Ten، أن موازنة 2021 تفوق موازنة العام الحالي بشكل كبير، فقد أقرت زيادة المرتبات في العام الجديد بحوالي 11.3% بما يعادل زيادة بقيمة 30 مليار جنيه، وزيادة في المعاشات بحوالي 19 مليار جنيه، موضحًا أن الموازنة الجديدة أقرت دعما للصادرات بقيمة 7 مليارات جنيه.وأشار الباحث الاقتصادي، إلى استكمال المشروعات القومية الحكومية وتم تخصيص 280 مليار جنيه لها، حيث تمت زيادتها بأكثر من 60% عن العام الحالي، مؤكدًا أن الموازنة العامة اهتمت بقطاعي الصحة والتعليم، وتم رصد 95 مليار جنيه و700 مليونا لدعم قطاع الصحة بزيادة حوالي 23.4 مليار جنيه عن العام الحالي، بينما التعليم تم رصد 46 مليارا و700 مليون و7 مليارات و800 مليون جنيه للبحث العلمي من الموازنة المالية الجديدة لعام 2021.