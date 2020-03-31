وزارة الإعلام تجري عمليات تعقيم وتطهير لماسبيرو

فى اطار الاجراءات الإحترازية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد، أجرت وزارة الدولة للإعلام عمليات تعقيم وتطهير لمقرها حفاظًا على صحة وسلامة العاملين.تأتي عمليات التعقيم بالتنسيق بين وزيرى الدولة للإعلام، والزراعة ممثلة فى هيئة الطب البيطرى الوقائى برئاسة صبرى زينهم - مدير الطب الوقائى بمحافظة القاهرة بتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير بمقر الوزارة.وتهيب وزارة الدولة للإعلام بكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة بإتخاذ كافة التدابير اللازمة فى هذا الشأن.