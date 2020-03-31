مجلس الأمن يُمدد مهمة بعثة «يوناميد» حتى نهاية مايو

أجاز مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به ألمانيا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية، لتمديد فترة بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد"، حتى نهاية شهر مايو المقبل.وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن القرار نص على أن تحتفظ يوناميد خلال هذه الفترة بمواقعها وكوادرها البشرية كافة، مع وضع تدابير أخرى فيما يتعلق بإجراءات تخفيضها وانسحابها بعد هذه الفترة.وأوضح القرار أن مجلس الأمن سيصدر قرارا جديدا بهذا الشأن قبل نهاية شهر مايو المقبل.