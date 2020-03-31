رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

دعمًا منها لجهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد

«سيتي ايدج» تشارك بـ 10 مليون جنيه مساهمة لصندوق تحيا مصر

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:55 م
اشرف سالمان
اشرف سالمان
طباعة
أعلنت شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، المطور الوطني المصري، عن مشاركتها بمبلغ 10 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، وذلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المُستجد، والذي يضرب العالم حاليا، وتتصدى له الدولة والحكومة المصرية بكل صرامة واحترافية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والتي أصدرتها منظمة الصحة العالمية.

وصرح اشرف سالمان، رئيس مجلس الإدارة شركة سيتى إيدج " تأتي مساهمة سيتي ايدج لصندوق تحيا مصر في إطار إيمانها الشديد بضرورة التكاتف مع المجتمع المصري شعبًا وحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، والذي تحتاج مواجهته والحد من انتشاره لتضافر الجهود بين مختلف المؤسسات سواء كانت حكومية أو قطاع خاص وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي"

وأضاف "علينا جميعًا أن نقف صفًا واحد متماسكًا أمام الخطر الذي يمكن أن يصيب بلادنا نتيجة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وما يمكن أن ينتج عنه من تأثيرات على كافة نواحي الحياة الاجتماعية منها والاقتصادية، وإيمانًا من شركة سيتي ايدج بالدور الكبير الذي يقوم به صندوق تحيا مصر في هذا الصدد، أفقد قرر مجلس إدارة الشركة المشاركة مع الدولة المصرية في جهودها الحثيثة للحد من انتشار هذا الفيروس".

من جانبه أكد تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر على أهمية المشاركة وقت الأزمات مشيدا بدور العديد من رجال الأعمال والشركات والشخصيات العامة والفنانين في دعم جهود الصندوق وانعكس ذلك ايجابيا على حجم المشاركات في الصندوق سواء بالتبرعات النقدية أو العينية، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة من القطاع المصرفي برعاية البنك المركزي المصري باعتبار القطاع المصرفي شريكا استراتيجيا في مختلف انشطة الصندوق منذ تأسيسه.

واشار إلى ان الصندوق يعمل كمظلة للعمل المجتمعي من خلال التنسيق وتوحيد الجهود مع مختلف الجمعيات ومؤسسات المسئولية المجتمعية، وذلك لعدم تضارب الجهود وترشيد الموارد المتاحة للوصول إلى الأسر المستحقة وتوفير شتى سبل الدعم والرعاية.

موضوعات متعلقة

تنبيه عاجل من «التعليم» بشأن منصة ادمودو الإلكترونية

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-3-2020

الصور

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

الأكثر قراءة

«أصحاب المعاشات» تكشف عن المستفيدين من العلاوات الخمس

الصحة العالمية: خطر انتقال عدوى كورونا لن يزول

«الصحة العالمية»: المضادات الحيوية لا تقضي على كورونا

27 نصيحة من «الصحة» للتغلب على القلق في المنزل

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

نجم الساعة

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

الصحة

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

منوعات

كورونا «تفلس» الاتحاد الأمريكي للرجبي

خبراء يحذرون من «كارثة إنسانية» في جزر اليونان

مصرع 19 شخصا فى حرائق الغابات بالصين

realme تحتل المرتبة السابعة في سوق الهواتف الذكية العالمية بإطلاقها realme C3 و realme 6i

مقالات الرأي
دعاء خليفة
المجتمع المدني بين الواقع والمأمول
لواء. محسن الفحام
الدولة الفاعلة فى مواجهة أزمة كورونا
ماجد حبته
المافيا تتشدّد.. والرئيس يتساهل!
عمرو خالد
مُنزلًا مباركًا.. كيف تُرزق البركة من الله؟
المزيد

الثقافة

أبو ظبي تطلق فعاليات «معرض 421» عبر الإنترنت بسبب كورونا

تكريم سامح مهران في ختام «المسرح أونلاين»

عرض حياة سعيد الصوري في كتاب جديد بـ«الثقافي العماني»

«ثقافة للحياة» تطلق ماراثون القراءة المنزلية خلال الحظر