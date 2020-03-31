العراق: العثور على 5 مضافات لداعش في بساتين حوض الوقف بديالي

أعلنت قوات الجيش العراقية، عن عثورها على 5 مضافات لداعش الإرهابي في بساتين حوض الوقف شمال شرقي ديالى.وذكرالجيش- في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الثلاثاء- أن فرقة المشاة الخامسة بعد ورود معلومات استخباراتية وتنفيذ عملية بحث وتفتيش عثرت قطعات الفرقة المشتركة على خمس مضافات في بساتين الهورة الواقعة بين قرى شيخي والمخيسة ضمن حوض الوقف شمال شرق ديالى.وأضاف البيان أن "المضافات تحتوي على برميلين أحدهما مملوء بالوقود والثاني يوجد فيه باودر خاص بالمتفجرات ومؤن غذائية ومواد طبية وصواعق وقداحات لعمل العبوات الناسفة مع عدد جليكانات فارغة وأفرشة وملابس، وقد تم تفجير هذه المواد من خلال مفرزة كتيبة هندسة ميدان الفرقة".وفي سياق آخر، ذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، أن المدفعية التركية قصفت اليوم قرية دراوي في منطقة برادوست بقضاء سوران، مشيرا إلى أن القصف ألحق أضرارا كبيرة بالطرق المؤدية إلى القرية، فضلا عن إحراق بساتين الأراضي الزراعية في القرية".