رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: العثور على 5 مضافات لداعش في بساتين حوض الوقف بديالي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:54 م
العراق
العراق
أ ش أ
طباعة
أعلنت قوات الجيش العراقية، عن عثورها على 5 مضافات لداعش الإرهابي في بساتين حوض الوقف شمال شرقي ديالى.

وذكرالجيش- في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الثلاثاء- أن فرقة المشاة الخامسة بعد ورود معلومات استخباراتية وتنفيذ عملية بحث وتفتيش عثرت قطعات الفرقة المشتركة على خمس مضافات في بساتين الهورة الواقعة بين قرى شيخي والمخيسة ضمن حوض الوقف شمال شرق ديالى.

وأضاف البيان أن "المضافات تحتوي على برميلين أحدهما مملوء بالوقود والثاني يوجد فيه باودر خاص بالمتفجرات ومؤن غذائية ومواد طبية وصواعق وقداحات لعمل العبوات الناسفة مع عدد جليكانات فارغة وأفرشة وملابس، وقد تم تفجير هذه المواد من خلال مفرزة كتيبة هندسة ميدان الفرقة".

وفي سياق آخر، ذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، أن المدفعية التركية قصفت اليوم قرية دراوي في منطقة برادوست بقضاء سوران، مشيرا إلى أن القصف ألحق أضرارا كبيرة بالطرق المؤدية إلى القرية، فضلا عن إحراق بساتين الأراضي الزراعية في القرية".

موضوعات متعلقة

«عبدالغفار»: امتحانات نهاية العام قد تكون في أغسطس

27 نصيحة من «الصحة» للتغلب على القلق في المنزل

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

وزيرة الصحة: 47 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

الصور

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

الأكثر قراءة

«أصحاب المعاشات» تكشف عن المستفيدين من العلاوات الخمس

الصحة العالمية: خطر انتقال عدوى كورونا لن يزول

«الصحة العالمية»: المضادات الحيوية لا تقضي على كورونا

27 نصيحة من «الصحة» للتغلب على القلق في المنزل

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

نجم الساعة

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

الصحة

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

منوعات

كورونا «تفلس» الاتحاد الأمريكي للرجبي

خبراء يحذرون من «كارثة إنسانية» في جزر اليونان

مصرع 19 شخصا فى حرائق الغابات بالصين

realme تحتل المرتبة السابعة في سوق الهواتف الذكية العالمية بإطلاقها realme C3 و realme 6i

مقالات الرأي
دعاء خليفة
المجتمع المدني بين الواقع والمأمول
لواء. محسن الفحام
الدولة الفاعلة فى مواجهة أزمة كورونا
ماجد حبته
المافيا تتشدّد.. والرئيس يتساهل!
عمرو خالد
مُنزلًا مباركًا.. كيف تُرزق البركة من الله؟
المزيد

الثقافة

أبو ظبي تطلق فعاليات «معرض 421» عبر الإنترنت بسبب كورونا

تكريم سامح مهران في ختام «المسرح أونلاين»

عرض حياة سعيد الصوري في كتاب جديد بـ«الثقافي العماني»

«ثقافة للحياة» تطلق ماراثون القراءة المنزلية خلال الحظر