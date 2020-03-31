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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإندبندنت: العدد الفعلي لوفيات كورونا في بريطانيا أقل من المعلن

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:44 م
كورونا
كورونا
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كشفت إحصائيات بريطانية بشأن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد خارج المستشفيات البريطانية، عن أن حصيلة الوفيات المعلنة رسميا بالفيروس أقل من العدد الفعلي.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية -في سياق تقرير أوردته عبر موقعها على شبكة الانترنت اليوم الثلاثاء - أن البيانات التي أعلنها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني كشفت عن 210 حالة وفاة بفيروس كورونا (كوفيد-19 ) وقعت في كل من: انجلترا وويلز بحلول العشرين من مارس الجاري وهو يتجاوز عدد ال170 وفاة التي أعلنت عنها الحكومة، بزيادة أكثر من نسبة 20 %.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإحصائيات التي أعلنت عنها الحكومة أظهرت مؤخرا عدد الوفيات في المستشفيات البريطانية ذات الصلة بالفيروس، إلا أن هذا العدد لا يشمل الدائرة المجتمعية الأوسع نطاقا بمن في ذلك من توفوا في دور الرعاية، ومن ثم فقد قام مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بالبحث في الوفيات المسجلة في إنجلترا وويلز والتي تم تحديد "كورونا " كسبب للوفاة في شهادة الوفاة، إلى جانب العوامل الصحية الأخرى.

ونسبت الصحيفة إلى سارة كول، رئيسة قسم تحديد أسباب الوفاة في مكتب الإحصاء الوطني قولها، إن الأرقام التي يعلنها المكتب ربما تستغرق وقتا أطول للاعلان عنها، لأنها يجب أن يكون مصدقا عليها من جانب طبيب، وأن يتم تسجيلها وتوثيقها بحيث تكون تلك المعلومات أكثر دقة.

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