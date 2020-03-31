طوارئ في إندونيسيا بسبب كورونا.. وفرض قيود اجتماعية واسعة

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الثلاثاء حالة طواريء للصحة العامة لفيروس كورونا؛ بسبب الأعداد المتزايدة من الإصابات والوفيات في جميع أنحاء بلاده.ونقلت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية، عن الرئيس جوكو قوله "نتخذ خيار فرض قيود اجتماعية واسعة النطاق على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 62018 بشأن الحجر الصحي، لقد أصدرنا أيضا لائحة حكومية بشأن القيود الاجتماعية، فضلا عن مرسوم رئاسي بشأن حالة الطواريء".وحث الرئيس القادة المحليين والإقليميين على اتباع اللوائح الحالية وعدم إصدار اللوائح الخاصة بهم، لافتا إلى أنه أمر الشرطة بتطبيق القيود قانونيا، لكنه لم يوضح الإجراءات التي يمكن أن يتخذها أفراد الأمن.وكان الرئيس الإندونيسي قد أمر، في وقت سابق، مجلس وزرائه بفرض قواعد أكثر صرامة إلى جانب "سياسات الطواريء المدنية" في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.وأكدت السلطات الصحية الإندونيسية أمس إصابة 1414 حالة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد مع 122 حالة وفاة و75 حالة شفاء.