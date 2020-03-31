تعقيم «أبو الهول» يكشف عن مفاجأة.. لن تُنشر تفاصيلها حاليًا

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اكتشافًا أثريًا جديدًا تمَّ التوصل إليه أثناء تعقيم وتطهير منطقة «أبو الهول»، لكن لن يتم نشر تفاصيل عنه الآن.وعن إضاءة الهرم الأكبر «خوفو» بعبارات «خليك في البيت- احمي نفسك- تحية للقائمين على حمايتنا»، قال وزيري في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى المصرية: «كان يوم جميل من أوله».وأشار إلى أنَّ وزير السياحة والآثار تفقَّد أعمال تعقيم وتطهير منطقة أبو الهول، مؤكدًا أنهم يعقِّمون جميع المناطق الآثرية، وتمَّ غلق المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية حتى 15 أبريل، لافتًا إلى دعوة عدد من القنوات المحلية والعالمية لنقل إضاءة هرم خوفو.