الزملوط يعفي الوحدات السكنية والأكشاك من الرسوم الإيجارية

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إعفاء الوحدات السكنية المؤجرة من الوحدات المحلية بالمراكز من سداد القيمة الإيجارية لمدة شهر.فى إطار جهود المحافظة لتخفيف الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على المواطنين ودعم الفئات الأكثر تضررا من الأزمة الحالية التى تعيشها البلاد.وقال إن القرار سيشمل أيضًا إعفاء الحدائق العامة والأكشاك المؤجرة على مستوى المحافظة من السداد، لمدة ٣ أشهر طوال فترة الإغلاق التي أقرها مجلس الوزراء، مشيراََ إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لمساندة جهود الدولة الداعمة للمواطنين بكافة قطاعاتهم لعبور هذه الأزمة.