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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الفن للخير».. فنانو الأقصر يعرضون لوحاتهم لدعم مستشفيات العزل

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:41 م
مخيمروقدري
مخيمروقدري
هدى الأمير
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أعلن عدد من الفنانين التشكيليين بمحافظة الأقصر، عن دعمهم لمبادرة الفنان التشكيلي والمخرج السينمائي وحيد مخيمر والتي دشنها مؤخرًا تحت شعار «الفن للخير»، والتي تهدف إلى تقديم الدعم لمصابي فيروس كورونا، وذلك من خلال التبرع بعائد بيع اللوحات المقدمة من جانب الفنانين، لصالح أحد المؤسسات الطبية الخاصة بعلاج مصابين الفيروس.

وقال الدكتور أيمن قدري وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب وأحد المشاركين بالمبادرة، إن هذه المحنة التي يمر بها العالم، تستدعي أن يكون الجميع بمثابة الرجل الواحد على خط النار، لمواجهة فيروس كورونا، تلك الجائحة التي اصابت العالم بأكلمه.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ" الدستور" أنه حرص على أن يكون مشاركًا ضمن فناني مصر في هذه المبادرة والتي تهدف إلى دعم الدولة خلال عملية مواجهتها لفيروس كورونا، موضحًا إنه آليات المبادرة تقوم على يشارك كل فنان بأحدى لوحاته، ويتم عرضها للبيع من خلال مزاد علني، على أن يقدم العائد من تلك اللوحات كتبرع ومساهمة من جانب فناني مصر لدعم مستشفيات العزل.

من جانبه أوضح الفنان التشكيلي وحيد مخير، مدشن مبادرة الفن للخير، أن المبادرة سوف تجعل من فناني مصر جنودًا في معركة مصر ضد فيروس كورونا، وإن دور المجتمع المدني لابد أن يكون حاضرًا في المشهد، وإن يكون له أثره الفعال ليس فقط من خلال تقديم أعمال فنية جديدة، ولكن بتقديم الدعم المادي أيضًا.

وأضاف أن آليات المبادرة تقوم على أن يقوم كل فنان تشكيلي بتقديم عملًا له باللونين « الأبيض والأسود» وأن يقوم أيضًا بدعوة 5 فنانين أخرين بالمشاركة والإسهام، وتستهدف المبادرة أن يشارك بها 100 فنان تشكيلي.

وأكد على أن المبادرة حظيت بإعجاب الجميع، وإنه هناك أكثر من 60 فنان أعلنوا عن مشاركتهم، ومن المحتمل أن يزداد العدد خلال الأيام القليلة المقبلة.

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