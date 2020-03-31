سول تعرب عن أسفها لقرار طوكيو بحظر دخول مواطنيها بسبب كورونا

أعربت كوريا الجنوبية عن أسفها لقرار اليابان بحظر دخول القادمين من كوريا الجنوبية وبلدان أخرى، ورفع تحذير السفر إلى هذه الدول، بسبب المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسئول في وزارة الخارجية- لم تذكر اسمه- قوله: "نحن على علم بتوجه اليابان إلى حظر الدخول، وقد أرسلت اليابان إخطارًا مسبقًا بشأن القرار عبر قناة دبلوماسية، أمس الأول الأحد، وأوضحت سبب اتخاذ هذه الإجراءات وهو تزايد أعداد الإصابة".وأكد أن سول أعربت عن أسفها للقرار، وأبلغت موقفها للجانب الياباني، مضيفا أن الحكومة سوف تتخذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر، حيث تراقب عن كثب حالة تفشي المرض في اليابان.وفي وقت سابق، اليوم، رفعت طوكيو التحذير من الأمراض المعدية لعشرات الدول، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين، إلى المستوى الثالث، وهو ثاني أعلى مستوى في النظام المكون من أربعة مستويات، ودعت مواطنيها إلى التوقف عن زيارة تلك المناطق.ومن المتوقع أيضًا أن تعلن عن حظر دخول القادمين من تلك الدول غدًا الأربعاء، وكانت اليابان قد حظرت سابقا دخول القادمين من مدينة "دايجو" والعديد من المقاطعات الأخرى القريبة التي أبلغت عن إصابات جماعية.