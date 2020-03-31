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محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جلوبال تايمز»: مصر آمنة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:40 م
مصر
مصر
هدير سند
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قالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، إن مصر تتحرك بشكل حاسم لتطهير وتعقيم منشآتها ومواقعها التاريخية والأثرية، والتي تمثل مصدر جذب سياحي رئيسي للبلاد، وذلك استمرارًا لتطبيق إجراءات الوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدة "أن البلاد آمنة والقول بغير ذلك فهو شائعات".

وأشادت الصحيفة، في تقرير لها، بتعقيم وزارة السياحة والآثار المصرية للمتحف المصري بميدان التحرير، ضمن عمليات تطهير مماثلة ستجرى لكل المتاحف والمواقع الأثرية في مصر، ووصفت المتحف بأنه يضم الآلاف من الآثار المصرية التي لا تقدر بثمن، وخصوصًا آثار الملك توت عنخ آمون أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشرة في تاريخ مصر.

وأشار التقرير إلى أن مصر "تمكنت من الوقوف مرة أخرى على قدميها بعد سنوات من الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011 وأحداث "الربيع العربي" بفضل جهود الحكومة المصرية في ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد ونجاحها في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي".

وتفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، صباح أمس الإثنين، أعمال التعقيم والتطهير الجارية بأحد الفنادق السياحية بالجيزة، وكذلك أعمال تطهير وتعقيم المنطقة المحيطة بتمثال أبوالهول بهضبة أهرامات الجيزة.

كما عقّمت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة المتحف الروماني بمنطقة كوم الدكة بوسط الإسكندرية، وكذلك قلعة قايتباي الواقعة على البحر المتوسط بشرق المدينة، وبدأت في إجراءات تعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الأثرية في شمال سيناء والدلتا ووجه بحري، واستكمال الأعمال في باقي المواقع فى صعيد مصر والقاهرة الكبرى.

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