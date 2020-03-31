توزيع شرائح التابلت على طلاب الثانوية العامة برأس غارب (صور)

أعلن مجلس مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، اليوم، أن اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة غارب، تابع عملية تسليم شرائح الإنترنت الخاصة بالتابلت لطلبة الصف الأول الثانوي، داخل مدرسة الشهيد أحمد العدوى العسكرية، التى خصصتها مديرية التربية والتعليم بالبحر الاحمر لاستلام طلاب غارب منها شرائح التابلت.وأكد مجلس مدينة رأس غارب فى بيان له، أنه فى ضوء تعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وتعليمات وزارة التربية والتعليم بتفادى مخاطر تكدس طلاب الصف الأول الثانوى وأولياء الأمور أمام الشركة المصرية للاتصالات، وسبل توزيع الشركة لشرائح الانترنت على الطلاب تتم فى سهولة ويسر ودون أى تكدس أو إزدحام، وأن عملية توزيع شرائح الإنترنت للطالبات تمت أمس بدون أى مشكلات.كانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن تفاديا لمخاطر إزدحام طلاب الصف الأول الثانوي، وأولياء أمورهم، وتكدسهم أمام فروع ومراكز المصرية للاتصالات لتسلم شرائح الإنترنت الخاصة بالتابلت، فقد تقرر تخصيص مدرسة بكل إدارة تعليمية لتسليم الشرائح فيها، تفاديا للازدحام، كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.