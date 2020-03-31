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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان وصبحى يبحثان أوضاع العمالة غير المنتظمة بالأندية والمراكز

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:37 م
سعفان وصبحي
سعفان وصبحي
دعاء جابر
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اجتمع وزير القوى العاملة محمد سعفان، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لبحث وضع آليات تقديم الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالأندية والمراكز الرياضية بالمحافظات، لإعداد التدابير اللازمة لذلك بهذا القطاع العريض، وذلك بعد ظهور فيروس "كورونا " المستجد.

وشدد وزير القوى العاملة، على حرص الوزارة على التعامل الفوري مع أي تداعيات لظهور فيروس "كورونا"، وما يتبع ذلك من آثار سلبية بتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة من العمالة اليومية، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لهذا الوباء.

ومن جانبه قال وزير الشباب والرياضة، إنه كلف مراكز الشباب والهيئات الرياضية لعمل حصر وتجميع بيانات العمالة غير المنتظمة لبحث سُبل تعويضهم عن هذا الضرر، فضلًا عن التمهيد لعمل صندوق لدعم تلك الفئة، مقترحًا تدريبهم إلكترونيًا بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتضامن الاجتماعي.

وأضاف صبحى، أنه من المقترح أن يستمر عمل الصندوق بشكل دائم حتى بعد المرور من تلك الأزمة ودعمه بصفة مستمرة لمواجهة أي ظروف قد تحدث مستقبلًا وتؤثر على تلك الفئة بقطاعيها، سواء ما يخص الأندية الرياضية أو مراكز الشباب، مؤكدًا أنه تم تخصيص دعم كامل لمراكز الشباب في الفترة الماضية يشمل جميع الأنشطة دون تحديد لنشاط معين دون آخر.

وفي السياق ذاته أكد وزير القوى العاملة، ضرورة إنشاء صناديق لدعم تلك الفئة في مختلف المجالات، وضمان دعمها بصفة دائمة ليس فى قطاع الشباب والرياضة فقط، وإنما في كل القطاعات حتى لا نتعرض لمثل تلك الأزمات مرة أخرى مع ضمان سبل تمويلها بالطرق الممكنة المتاحة، لمواجهة أي أزمة قد تحدث وتؤثر على تلك الفئة.

ومن جانبه كشف وزير الشباب والرياضة، عن أنه تم الفترة السابقة دعم الأندية الرياضية ومراكز الشباب والاتحادات الرياضية الموجودة بكل المحافظات بنحو 30 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الاندية الكبيرة لم تدخل ضمن هذا الدعم، مؤكدًا أن هذه المبالغ لن تكفى لمواجهة الفترة القادمة، وتغطية أجور العاملين بها وسداد مستحقاتها.

وعرض وزير الشباب والرياض، أعداد العمالة غير المنتظمة المؤقتة في الأندية الرياضية في محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنها تقدر بنحو 19 ألفًا و407 عمال في 439 ناديًا رياضيًا، و8 آلاف و702 عامل في 27 مركز شباب، بإجمالي 28 ألفًا و109 عمال يعملون ضمن فئة العمالة غير المنتظمة.
سعفان وصبحي
سعفان وصبحي
سعفان وصبحي
سعفان وصبحي
سعفان وصبحي
سعفان وصبحي

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