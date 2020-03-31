معركة «فيسبوك» تنتهي بمقتل وإصابة 2 في قنا

كشفت تحريات مباحث نجع حمادي، عن أن تراشقًا بالألفاظ على موقع وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وراء مقتل عامل وإصابة آخر بقرية حمرا دوم شمالي محافظة قنا.كما تبين أن الخلاف بدأ على صفحات "فيسبوك"، وانتقل إلى أرض الواقع، حيث استخدم طرفا الخلاف أسلحة نارية تسببت في مصرع عامل وإصابة آخر بطلقات نارية.وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بمصرع أدهم عبدالله عبدالستار، 21 عامًا، وإصابة فهد سيد عبدالغني، 23 عامًا، في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية حمرا دوم.تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي والمصاب إلى مستشفى نجع حمادي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.