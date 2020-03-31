مصرع سيدة وطفلة في حادث تصادم القليوبية

لقيت سيدة ونجلتها مصرعهما، اليوم الثلاثاء، أسفل سيارة نقل في حادث سيارة على طريق الإسكندرية الزراعي، عند قرية بمدينة قليوب، في محافظة القليوبية.وتلقي اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق "القاهرة - الاسكندرية الزراعي" عند قرية قلما بمدينة قليوب، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية كان يقودها رب أسرة وزوجته ونجلتهما، وسيارة نقل فلقيت الأم وطفلتها ومصرعها دهسًا أسفل السيارة.وتم نقل الجثتان والمصاب للمستشفي والتحفظ علي الدراجة والسيارة النقل المستخدمتان في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.