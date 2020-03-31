سومو العراقية تعرض على مشترين آسيويين شحنات نفط خام

قالت ثلاثة مصادر، إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تعرض على بعض المشترين الآسيويين المختارين شحنات خام للتحميل في أبريل، وذلك في عرض نادر لشحنات فورية في ظل تضرر المنتجين بفعل تخمة نفطية عالمية، وفقا لرويترز.وأكدت المصادر، أن بعض المشترين يسعون لإلغاء بعض مشترياتهم من خام الشرق الأوسط، بسبب هبوط الطلب على الوقود وإجراءات العزل العام في ظل جائحة فيروس كورونا.ولم ترد سومو حتى الآن على طلب للتعقيب.