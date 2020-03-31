محاكمة حداد وعاطل لسرقة شقة طبيب بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة حداد وآخر، إلى محكمة الجنح؛ لاتهامها بسرقة شقة طبيب بشارع سليم الأول.كان قسم شرطة الزيتون تلقى بلاغًا من "ماجد. ط"، طبيب، يفيد سرقة شقته، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وهما "عطوه. ط"، شهرته "حديدة"، حداد، وصديقه "السيد. ي"، عاطل.بسؤالهما اعترفا بارتكاب واقعة السرقة، وبسرقة الشقة بأسلوب كسر الباب وذلك بعد مراقبة العقار، والتأكد من خلو الشقة من السكان، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.