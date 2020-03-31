طهران: هجوم إرهابى استهدف خطوط نقل الغاز من إيران إلى تركيا

أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز، اليوم الثلاثاء، أن هجومًا إرهابيًا استهدف خطوط نقل الغاز من إيران إلى تركيا؛ في الجزء الموجود على الأراضي التركية.وقال مدير دائرة نقل الغاز في الشركة مهدي جمشيدي- في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إن التفجير، الذي وقع على بعد 1.5 كيلومتر من منفذ بازركان داخل الأراضي التركية، أدى إلى توقف تصدير الغاز الإيرانى إلى تركيا.وأوضح أن الانفجار ناجم عن عمل إرهابى؛ فأنابيب نقل الغاز غير مهترئة، قائلًا: "لا نمتلك الكثير من المعلومات حول التفجير ونستبعد مقتل أحد فيه".