المدارس المخصصة لاستلام شرائح «التابلت» بسوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أنه بدء من اليوم الثلاثاء يتم توزيع شرائح "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي، على مستوى الـ 11 إدارة تعليمية.وقال ماهر عبد الخالق وكيل مديرية التربية والتعليم -في بيان اليوم- أنه فى إطار حرص المديرية على عدم تكدس الطلاب وأولياء أمورهم خلال استلام الشرائح تم تحديد 11 مدرسة ثانوى بنطاق كل إدارة تعليمية مما يمنع التكدسات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.وأوضح أن المدارس هي: إدارة طما مدرسة طما الثانوية بنات، وإدارة طهطا مدرسة طهطا الثانوية بنات، وإدارة المراغة مدرسة المراغة الثانوية الجديدة المشتركة، وإدارة جهينة مدرسة جمال الغيطانى الثانوية بنات، وإدارة سوهاج مدرسة الشيماء الثانوية بنات.وإدارة أخميم مدرسة قدرى وحسين الثانوية العسكرية، وإدارة ساقلتة مدرسة الثانوية بنات، وإدارة المنشأة مدرسة الثانوية الجديدة،وإدارة البلينا مدرسة الثانوية بنات، وإدارة جرجا مدرسة جرجا الثانوية بنين،وإدارة دار السلام مدرسة دار السلام الثانوية التجارية بنات.