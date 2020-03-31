«محامو الدقهلية» تبحث تداعيات كورونا.. وتقرير لـ«عطية»

عقد مجلس نقابة محامي شمال الدقهلية، اجتماعا لمناقشة أمور النقابة، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، إلى جانب مناقشة المشاكل والتحديات التي نشأت عن انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال أحمد منصور، أمين صندوق النقابة الفرعية، إن المجلس تناول في اجتماعه شكاوى المحامين، الذين تأثرت أعمالهم بسبب قرار الحظر ومنع التجمعات، إلى جانب عدم انعقاد الجلسات وتعطيل العمل الإداري بالمحاكم واأقسام الشرطة والنيابات.وأضاف، أن النقابة ناقشت إمكانية التصدي لتلك الأزمة، مشيرا إلى أن المجلس قرر عرض الأمر على النقيب العام رجائي عطية، ونقل الصورة كاملة.وواضح منصور، أنه تم الاتصال بالنقيب العام وشرح الموقف له كاملا، وكان رده أن ذلك الأمر مطلب معظم الفرعيات، منوها إلى أنه وعدهم بالبحث فيما عرض عليه من المجلس، وإعلان ما توصل إليه بشأن تلك الأزمة في بيان أو مؤتمر صحفي.